Continuano ad arrivare aggiornamenti dall’infermeria giallorossa, con lo staff medico della Roma impegnato a valutare le condizioni dei giocatori acciaccati in vista dei prossimi impegni di campionato. Tra questi tiene banco la situazione di Robinio Vaz, finito sotto osservazione dopo l’ultimo match.
Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno chiarito l’entità del problema fisico accusato dal giovane classe 2007. Per Vaz è infatti emersa una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra, un infortunio che potrebbe tenere fuori il neoacquisto per circa un mese.
Uno stop che costringerà Gasperini a rinunciare al talento appena inserito nella lista UEFA e che verrà valutato nei tempi di recupero giorno per giorno. Il giocatore seguirà ora un percorso di terapie e lavoro differenziato, con l’obiettivo di rientrare per il match contro la Cremonese o la Juventus, senza correre rischi.