Evan Ndicka non prenderà parte al ritiro con la Nazionale della Costa d’Avorio. Il difensore giallorosso ha riportato una distorsione alla caviglia durante la sfida contro l’Udinese e resterà a Trigoria per sottoporsi alle cure del caso.
Come riportato da Davide Parravano, lo staff medico della Roma ha concordato con quello ivoriano di monitorare le condizioni del giocatore nei prossimi giorni, prima di decidere se potrà aggregarsi al gruppo della Nazionale.
Una tegola per Gasperini, che dovrà fare i conti con l’ennesimo infortunio stavolta in difesa. Ndicka, finora tra i più affidabili nel reparto arretrato, sarà valutato quotidianamente con l’obiettivo di rientrare il prima possibile.