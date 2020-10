Roma, stop agli allenamenti. Incognita infortuni per la Lazio

La Repubblica (R. Caponetti – F. Ferrazza) – Tra Trigoria e Formello, non sono giorni facili per le squadre romane e per i loro tecnici, alle prese con diverse avversità. Partendo da casa Roma, Fonseca è costretto a rinviare la ripresa degli allenamenti a causa della positività al Covid-19 di tre ragazzi del settore giovanile. La ripresa, prevista per domani, slitterà a martedì, per consentire prima un nuovo giro di tamponi. L’apprensione è molta: vista l’assenza dei nazionali, con ogni probabilità uno dei ragazzi in questione nei giorni scorsi è stato integrato al gruppo della prima squadra, senza contare che venerdì si è disputata una partitella in famiglia con la Primavera. Di difficoltà ne ha diverse anche Simone Inzaghi, tra ritardi sul mercato e infortuni che lo hanno portato ad affrontare Cagliari, Atalanta e Inter con gli uomini contati. Una buona notizia però c’è in casa Lazio: Muriqi, guarito dal Covid-19 e dalla lesione alla coscia, è pronto ad esordire a Genova, dove mancherà lo squalificato Immobile.