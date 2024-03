Cattive notizie per Azmoun. leri l’attaccante della Roma si è infortunato appena prima della fine del primo tempo e si è poi sottoposto agli esami strumentali per capire la gravità dell’infortunio. Secondo lo staff medico della federazione iraniana Azmoun ha riportato uno stiramento del tendine del ginocchio sinistro, infortunio che lo terrà ai box per circa un mese. A riportarlo è il Corriere dello Sport.