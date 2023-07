Il Messaggero (A.A.) – Stasera (ore 21, diretta Sky) Roma in campo per il secondo test portoghese, al Municipal di Albufeira, contro la Estrela Amadora, neo promossa in Liga Portuguesa. Il 2, a Faro, a conclusione del ritiro in Algarve, gara con la Farense. Pinto sta lavorando su più tavoli per portare i rinforzi a Mou. Per Sanches – che continua ad essere escluso da Luis Enrique – la prossima settimana, al rientro dal Giappone del Psg, si potrebbe concludere la trattativa. Prestito con diritto di riscatto. Il calciatore – contattato dai portoghesi della Roma -è ben lieto di rimettersi in gioco in giallorosso, le perplessità sono per la sua tenuta fisica: lo scorso anno ha saltato 19 partite per infortuni vari.

Capitolo attaccante: Scamacca è destinato a lasciare il West Ham, aspetta che la Roma faccia il passo giusto. Su di lui hanno fatto un pensierino anche Inter e Milan. Morata non ha perso la speranza di raggiungere il suo amico Dybala, ma per ora i costi sono inaccessibili. Il tempo dirà se l’affare potrà andare in porto o meno. Viña si sta per accasare al Sassuolo: prestito secco con diritto di riscatto. Reynolds tratta per accasarsi “definitivo” al Westerlo per 3.5. Altri soldi potrebbero entrare cessione di Zaniolo all’Al Hilal: il 20% sulla differenza tra i milioni incassati dalla Roma (16) e quelli che percepirà il Galatasaray. Stesso discorso per Under, che potrebbe prendere la strada verso il Fenerbahçe. E poi c’è la clausola di Dybala, che scade a fine mese: Paulo non andrà via, poi penserà al rinnovo.