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Roma, stagione finita per Dovbyk

Redazione
Pubblicato 27 minuti fa il 14/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, stagione finita per Dovbyk

Un’altra brutta notizia per Gian Piero Gasperini la Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggerol’attaccante Artem Dovbyk ha dovuto chiudere anticipatamente la sua stagione.

Nonostante le speranze espresse dal tecnico alla vigilia della partita contro il Genoal’attaccante ucraino, operato gennaio, non riuscirà tornare disposizione per la parte finale della stagione. La Roma dovrà fare a meno di lui sia per la Serie A che per gli impegni in Europa League.

L’annata di Dovbykche si chiude con soli tre gol realizzati in Serie Aè stata segnata da vari problemi fisici, partire dall’infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico gennaio. La sua assenza si somma quella di Evan Fergusonche già aveva ridotto le opzioni offensive di Gasperini.

Con due attaccanti fuori gioco, la Roma si ritrova ora con solo due punte centrali disposizione per affrontare le sfide decisive della stagione. Gasperini dovrà fare affidamento soltanto su Donyell Malen Robinio Vaz.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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