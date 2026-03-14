Roma, stagione finita per Dovbyk

Un’altra brutta notizia per Gian Piero Gasperini e la Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante Artem Dovbyk ha dovuto chiudere anticipatamente la sua stagione.

Nonostante le speranze espresse dal tecnico alla vigilia della partita contro il Genoa, l’attaccante ucraino, operato a gennaio, non riuscirà a tornare a disposizione per la parte finale della stagione. La Roma dovrà fare a meno di lui sia per la Serie A che per gli impegni in Europa League.

L’annata di Dovbyk, che si chiude con soli tre gol realizzati in Serie A, è stata segnata da vari problemi fisici, a partire dall’infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico a gennaio. La sua assenza si somma a quella di Evan Ferguson, che già aveva ridotto le opzioni offensive di Gasperini.

Con i due attaccanti fuori gioco, la Roma si ritrova ora con solo due punte centrali a disposizione per affrontare le sfide decisive della stagione. Gasperini dovrà fare affidamento soltanto su Donyell Malen e Robinio Vaz.