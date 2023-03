Roma, squadra in partenza per San Sebastián: presenti Belotti e Pellegrini – VIDEO

È finita l’attesa. Domani la Roma scoprirà il suo destino nel cammino in Europa League. La sfida contro la Real Sociedad, in programma alle 21, è decisiva per il passaggio del turno dove la squadra giallorossa è parzialmente in vantaggio (2-0 all’andata). In questi minuti la squadra è in partenza da Fiumicino e diretto all’aeroporto di San Sebastián. Presenti Belotti, così come Pellegrini e Llorente che quest’oggi hanno svolto la rifinitura in gruppo.