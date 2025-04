Si allunga la lista dei possibili nuovi allenatori della Roma. Il nuovo nome a sorpresa è stato fatto da Paolo Assogna ai microfoni di Sky Sport: Patrick Vieira. Il suo nome, secondo quanto riportato dal giornalista, sarebbe molto attenzionato e seguito dal club giallorosso. In questa stagione il tecnico ha preso il Genoa il una situazione difficile, portandola dal 17esimo al 12esimo posto.

Con la sua media punti, il club ligure sarebbe ottavo in classifica, e questo ha richiamato l’attenzione di squadre importanti tra cui la Roma, che sta cercando un profilo che dia garanzie, che conosca la Serie A e che abbia esperienza internazionale, visto che ha allenato sia in Ligue1 che in Premier League.