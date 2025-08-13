Roma, sprint per Fabio Silva: contatti caldi per chiudere

La Roma accelera. Nella serata di ieri, i giallorossi hanno mosso passi decisi verso Fabio Silva. Secondo TMW, il dialogo tra le parti è vivo e punta dritto alla chiusura dell’affare.

Il classe 2002 del Wolverhampton sembrava destinato a un duello internazionale, ma Lipsia e Borussia Dortmund si sono sfilate. I tedeschi del Lipsia hanno già trovato in Romulo l’erede di Sesko, mentre il Borussia, dopo tre offerte respinte dai Wolves, ha alzato bandiera bianca.

Ora la strada è spianata: la Roma ci crede e prova il colpo.