Nella notte appena trascorsa c’è stata un’importante accelerazione nella trattativa tra la Roma e il Brighton per Evan Ferguson. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso e la società inglese si sono avvicinati sensibilmente a un’intesa definitiva per il trasferimento dell’attaccante irlandese.

La Roma sta limando i dettagli economici dell’operazione, ma l’ottimismo cresce ora dopo ora. I prossimi giorni – o addirittura le prossime ore – potrebbero essere decisivi per la chiusura dell’affare. Dopo il sì già incassato da parte del giocatore, ora si lavora per chiudere anche con il Brighton e regalare a Gasperini il suo nuovo centravanti.