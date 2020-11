Roma, sponsor tecnico: New Balance in pole position

Il settore commerciale deve stringere i tempi per quanto riguarda lo sponsor tecnico della prossima stagione: come riporta Il Tempo, New Balance è il marchio in pole position, visto che quella con Castore era una trattativa portata avanti negli scorsi mesi dall’ufficio londinese del club capitolino. La deadline stabilita dal Coo Calvo per arrivare ad un accordo è fissata per la fine dell’anno. Senza un’intesa entro Capodanno allora con ogni probabilità la Roma dovrà auto-prodursi le divise, che sarebbero perciò senza marchio.