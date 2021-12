Roma-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla: Kumbulla al posto di Mancini, confermato Mayoral con Abraham

Pagine Romaniste (R. Gentili) – La perfetta combinazione è avvenuta. La Roma ha vinto (3-2) in casa del Cska Sofia, lo Zorya Luhansk ha pareggiato 1-1 contro il Bodo/Glimt, permettendo così ai giallorossi di passare il girone di Conference League come prima ed evitare dunque gli spareggi di febbraio contro le “retrocesse” dell’Europa League. Il primo (mini) obiettivo stagionale è stato raggiunto, ora per la squadra di Mourinho – tornato a parlare in conferenza stampa – è tempo di riprendere l’assalto al quarto posto, lontano ben 12 punti.

Caduta a Bologna e travolta dall’Inter, la Roma ospiterà lo Spezia di Thiago Motta. I liguri – da sempre bestia nera dei giallorossi – galleggiano poco sopra la zona retrocessione, distante 2 punti ed occupata dal Cagliari (10). L’ultima vittoria della squadra dell’ex centrocampista dell’Inter di Mou è di un mese fa: 1 a 0 contro il Torino. Lo Spezia ha poi perso le successive tre partite (Atalanta, Bologna ed Inter), ritrovando nell’ultima gara i punti con il pareggio (2-2) subìto in rimonta contro il Sassuolo. Non sorprende quasi più l’incondizionato amore dei tifosi giallorossi. Anche per domani all’Olimpico ci saranno 45 mila spettatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SPEZIA

Altra gara, altra nuova formazione. Rimasto a casa per la fredda trasferta bulgara, i pali saranno di nuovo difesi da Rui Patricio. Cambierà nuovamente anche la difesa. Sarà assente lo squalificato Mancini, dentro Kumbulla. Smalling ed Ibanez con lui.

Karsdorp e Vina non hanno sostituti, ha detto Mou in conferenza: entrambi quindi saranno sugli esterni. Cristante – che porterà indosso la fascia da capitano – con Veretout e Mkhitaryan, assente giovedì, al centro. Parlando di assenti, non ci sarà Zaniolo. Già squalificato, Nicolò in Conference League ha riportato anche un fastidio all’adduttore destro. Si spera in un recupero la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato 18 alle 15.

La brillante e convincente prova a Sofia di entrambi ha confermato la coppia Abraham–Mayoral, favorito sia su Shomurodov che sul recuperato Felix.

Thiago Motta sfiderà l’ex maestro schierandosi a specchio. Armian, Eric e Nikolaou proteggeranno Provedel. Kovalenko e Maggiore – osservato dalla Roma secondo indiscrezioni di giornata – vicino a Sala. A destra Gyasi e Reca occuperò l’altra corsia. L’ex – ingrato lo scorso anno – Verde formerà con Manaj il duo d’attacco.

DOVE VEDERE ROMA SPEZIA

Roma-Spezia sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Sulla pay-tv, la partita dell’Olimpico sarà trasmessa su tre canali: Sky Sport (numero 251), Sky Sport Calcio (numero 202) ed anche Sky Sport 4k. Possibile anche la visione in streaming su SkyGo per gli abbonati. La telecronaca di Dazn sarà curata da Riccardo Mancini, al commento tecnico Manuel Pascal. Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti saranno invece su Sky.

ROMA-SPEZIA, ARBITRA PRONTERA

A dirigere la sfida tra Roma e Spezia sarà Alessandro Prontera. Gli assistenti saranno Matteo Passeri e Alessandro Costanzo. Il quarto uomo sarà Gianpiero Miele. In sala Var Paolo Mazzoleni, Luigi Rossi all’Avar. Esordio in una partita dei giallorossi per Prontera, che invece ha due precedenti con lo Spezia: nel 2018-19 in Serie B nella sconfitta (0-2) contro l’Atalanta, riscattata dalla vittoria (2-0) in casa dell’Udinese, primo successo in A dei bianconeri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Ndiaye, Reynolds, Calafiori, Villar, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Shomurodov, Felix.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Perez.

Squalificati: Mancini, Zaniolo.

Diffidati: Cristante.

Spezia Calcio (3-5-2): Provedel; Amlan, Eric, Nikolau, Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Verde, Manaj.

A disposizione: Zoet, Zovko, Bastoni, Kiwior, Hristov, Ferrer, Bourabia, Strelec, Colley, Antiste, Salcedo.

Allenatore: Thiago Motta.

Indisponibili: Leo Sena, Nzola.

Squalificati:-.

Diffidati:-.



Arbitro: Prontera.

Assistenti: Passeri-Costanzo.

IV Uomo: Miele.

Var: Mazzoleni.

Avar: Rossi.