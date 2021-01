Roma-Spezia, le probabili formazioni dei quotidiani. Davanti c’è Mayoral, Carles Perez e Pellegrini sulla trequarti

Pagine Romaniste – La Roma torna con la concentrazione sulla Serie A. L’avversario sarà di nuovo lo Spezia, dopo la sconfitta in Coppa Italia che ha aperto una vera e propria crisi all’interno della squadra. Fonseca rinuncia a Dzeko (ufficialmente fuori per una contusione) e sarà privo anche degli altri due attaccanti Pedro e Mkhitaryan. In porta ci sarà Pau Lopez, con Ibanez, Kumbulla e Smalling nella retroguardia (Mancini squalificato). Centrocampo affidato a Villar e Veretout, che saranno affiancati da Spinazzola e Karsdorp sulle fasce. A completare il 3-4-2-1, in attacco, ci saranno Carles Perez e Pellegrini che supporteranno Borja Mayoral.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1):

Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1):

Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1):

Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1):

Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1):

Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

IL ROMANISTA (3-4-2-1):

Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral.