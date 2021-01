Roma-Spezia 4-3, le pagelle dei quotidiani. Pellegrini il migliore, bene Mayoral e Spinazzola

Pagine Romaniste – La Roma reagisce e torna in corsa per il quarto posto. Dopo le due pesanti sconfitte contro la Lazio e lo Spezia in Coppa Italia, i giallorossi si ritrovano nuovamente opposto agli uomini di Italiano per la diciannovesima giornata di campionato. A sbloccare il match è Mayoral, tanto criticato in coppa per i gol sbagliati. Ma a salvare la panchina di Fonseca è Lorenzo Pellegrini, che in pieno recupero regala una gioia immensa a Fonseca. Ecco le pagelle dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Pau Lopez 5.5; Ibanez 5.5, Smalling 5, Kumbulla 5.5; Karsdorp 6.5, Veretout 6,5, Villar 6, Spinazzola 7; Perez 5, Pellegrini 7.5, Borja Mayoral 7.5. Subentrati: Peres 6.5, Cristante 6, Diawara sv. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 4; Ibanez 5, Smalling 4, Kumbulla 4.5; Karsdorp 6, Veretout 6.5, Villar 5.5, Spinazzola 7; Perez 4, Pellegrini 7.5, Borja Mayoral 7.5. Subentrati: Peres 7, Cristante 5.5, Diawara sv. Allenatore: Fonseca 6.5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 4; Ibanez 6, Smalling 4, Kumbulla 4; Karsdorp 6.5, Veretout 6.5, Villar 5, Spinazzola 7; Perez 5, Pellegrini 8, Borja Mayoral 7.5. Subentrati: Peres 6.5, Cristante 6, Diawara sv. Allenatore: Fonseca 6.5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 5; Ibanez 5, Smalling 4, Kumbulla 4; Karsdorp 6.5, Veretout 6.5, Villar 5.5, Spinazzola 7; Perez 5, Pellegrini 8, Borja Mayoral 7.5. Subentrati: Peres 6.5, Cristante 6, Diawara sv. Allenatore: Fonseca 6.5.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Pau Lopez 4.5; Ibanez 5.5, Smalling 4, Kumbulla 5; Karsdorp 6, Veretout 6.5, Villar 5.5, Spinazzola 7; Perez 4, Pellegrini 8, Borja Mayoral 7.5. Subentrati: Peres 7, Cristante 5.5, Diawara sv. Allenatore: Fonseca 6.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 5; Ibanez 5.5, Smalling 5, Kumbulla 5; Karsdorp 6.5, Veretout 6.5, Villar 6, Spinazzola 7; Perez 5, Pellegrini 8, Borja Mayoral 7.5. Subentrati: Peres 6.5, Cristante 6, Diawara sv. Allenatore: Fonseca 6.5.