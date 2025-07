Matias Soulé ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Club dopo la vittoria in amichevole contro il Kaiserlautern. Le sue parole:

Sulla preparazione?

“Giorno dopo giorno stiamo lavorando, soprattutto sul piano fisico e tecnico. Stiamo lavorando su ciò che ci chiede il mister. Giorno dopo giorno impariamo di più, per essere pronti per l’inizio del campionato”.

Destra, sinistra, in mezzo… Per te è importante scendere in campo con Gasperini.

“Sì, è veramente importante provarmi e farmi fare diversi ruoli. Sono abituato e non è un problema, sono sempre a disposizione”.

Ti senti più maturo e pronto?

“Sì, penso di sì. Quello passato è stato il primo anno di tanti successi, prima e dopo. Spero che mi abbia dato qualcosa”.