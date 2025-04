Manca sempre meno alla stracittadina romana e l’attesa cresce, sia tra i tifosi che tra i protagonisti in campo. In casa giallorossa, le attenzioni si concentrano su Matías Soulé, pronto a sfruttare l’occasione data dall’assenza di Paulo Dybala per conquistare una maglia da titolare nel match contro la Lazio. L’argentino, in grande crescita nelle ultime settimane, sta affinando la condizione con un allenamento decisamente fuori dagli schemi.

Nelle scorse ore è circolato sui social un video in cui si vede Soulé impegnato in una sessione particolare: esercizi con luci di reazione, utili per potenziare agilità, prontezza e tempi di risposta. Una tecnica innovativa che testimonia la cura maniacale nella preparazione della partita più sentita dell’anno. Domani sera il derby potrebbe rappresentare una vetrina importante per lui, che vuole dimostrare di essere pronto per prendersi un ruolo da protagonista.