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Roma, Soulé punta il rientro in gruppo e alla convocazione dopo la sosta

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Soulé punta il rientro in gruppo e alla convocazione dopo la sosta

L’importanza di Matias Soulé in questo momento complicato della stagione è vitale e il giocatore si avvicina al rientro in gruppo.

Nel pomeriggio odierno la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria, all’indomani della deludente eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna. In casa giallorossa è arrivato anche il responso sulle condizioni di Manu Koné, che ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra e dovrà restare ai box per circa un mese.

Secondo quanto riportato da Il Tempol’argentino è invece atteso al primo approccio con il gruppo nel corso della prossima settimana. L’esterno, alle prese con una pubalgia, non sarà disponibile per la sfida contro il Lecce, in programma domenica allo stadio Olimpico, ma punta a recuperare il prima possibile per un finale di stagione tutto da scrivere per i giallorossi.

D’altronde, già dopo il pareggio maturato al Dall’Ara contro il BolognaGasperini aveva chiarito la situazione legata al rientro dell’argentino: “Soulé tornerà dopo la sosta”. Sosta che l’ex Juventus potrà sfruttare per recuperare al meglio e sperare in una convocazione per il big match contro l’Inter, in programma il 5 aprile alle 20:45 a San Siro.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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