La Repubblica (M. Juric) – Un caso, o forse un segnale. Matías Soulé è tornato a segnare proprio nella prima partita senza Paulo Dybala. Un colpo di testa, il quarto gol stagionale, per rimettere in carreggiata la Roma dopo due sconfitte consecutive in Europa League.

Non è la prima volta che accade: anche contro la Fiorentina, un mese fa, Soulé aveva trovato la rete in una gara in cui Dybala era assente per gran parte del match. Da allora, con la Joya tornata stabilmente titolare, il talento argentino si era spento, quasi messo in ombra. La coabitazione tra i due, per ora, sembra complicata: Soulé è un giocatore d’istinto, che vive di libertà e movimento; quando gioca accanto a Dybala, tende invece a ridimensionarsi, a orbitare attorno alla sua luce, come se ne riconoscesse la superiorità. Ma quando quella luce manca, la sua si accende con forza.

Dopo i ko con Plzen e Lille, la Roma aveva bisogno di una vittoria che ridasse fiducia e ritmo. Soulé l’ha trascinata con il gol e con una prestazione fatta di coraggio, verticalità e presenza. È stato il punto di riferimento offensivo di un 2-0 che rilancia la squadra in Europa e riapre il discorso qualificazione agli ottavi.

Il suo gol dopo tredici minuti ha sbloccato la gara e aperto la strada al raddoppio di Pellegrini, anche lui rinato dopo un periodo opaco. Con Dybala fuori, l’ex capitano ha avuto più campo, più libertà e meno gerarchie da rispettare, diventando la prima fonte di gioco della squadra.

In modo diverso, Soulé e Pellegrini hanno sfruttato lo stesso vuoto, quello dell’iniziativa. Un paradosso evidente ma reale: senza Dybala, il giocatore più talentuoso, la Roma sembra respirare meglio — e chi resta in campo rende di più.