Matias Soulé è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Inter. Le sue dichiarazioni:

C’è delusione per la sconfitta?

“Quello che abbiamo fatto nel secondo tempo dobbiamo fare fin dal primo. Peccato che non siamo riusciti a segnare ma dobbiamo ripartire da questo”.

Dobbiamo migliorare la cattiveria sotto porta?

“Dobbiamo pensare a migliorarci ogni settimana, lavorare bene per arrivare ai nostri obbiettivi”.

Quanto conta per un giocatore come te avere la fiducia di un allenatore, città e squadra rispetto agli altri anni?

“Ovviamente penso sia la cosa più importante, da l’anno scorso dalla seconda parte di campionata lavorando me la sono guadagnata e tante cose riescono quando sia ha fiducia. Il mister mi lascia libertà di muovermi e che devo credere di stare lì senza pensieri. Con Gasperini stiamo lavorando ogni settimana, mi sento molto bene”.