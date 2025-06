Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Matias Soulé è già tornato al lavoro. L’argentino ha concluso la stagione in crescendo. Merito suo, di Claudio Ranieri, dello staff medico e fisioterapico ma anche di Guido Viggiano, fisioterapista e osteopata: da anni lavora con Soulé e anche adesso, in Argentina, lo sta preparando per l’anno che verrà. Ecco le sue parole:

Come nasce la sua collaborazione con Soulé?

“Lavoro con lui da quando ha 16 e l’ho seguito ovunque. Lavoro con lui per quanto riguarda la parte fisica in palestra e facciamo qualcosa pure in campo. Il mio è un lavoro di supporto”.

Lo segue anche sull’alimentazione?

“Anche in questo caso è seguito da dei professionisti della Roma. Poi lui mangia bene di suo”.

Durante la stagione si è registrata anche una crescita fisica notevole: conferma?

“Ha fatto un lavoro mega professionale, allenandosi tutti i giorni con la Roma e a casa con me. Si fa guidare in tutto, lavoro compreso”.

Che lavoro fate prima e dopo le partite?

“Prima delle gare ci regoliamo in base a ciò che ha fatto a Trigoria. Prima delle partite vere e proprie è importante un lavoro di warm-up neurocognitivo”.

Tipo quello che fa Sinner?

“Esattamente”.

E dopo i 90′?

“Terapia manuale per il recupero. Lavoro prettamente come osteopata”.

Di Soulé si dice sia tosto: non altissimo ma con una muscoli al punto giusto.

“Ha una muscolatura importante e noi la curiamo bene”.

Come?

“Facciamo pilates, stretching e molti allenamenti specifici”.