Gli esami hanno escluso lesioni muscolari per Wesley: si tratta soltanto di un sovraccarico alla coscia con una lieve infiammazione al ginocchio. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante su X.
Il brasiliano, rientrato ieri a Roma dopo gli impegni con la nazionale, aveva postato una storia su Instagram prima di sottoporsi agli accertamenti. Le prime indiscrezioni de Il Messaggero già parlavano di una situazione non preoccupante, confermata oggi dai controlli.
Resta comunque in dubbio la sua presenza contro il Torino. In caso di forfait, Gasperini è pronto a valutare l’impiego di Rensch. Le prossime ore saranno decisive.