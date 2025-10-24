Il centrocampista francese era uscito alla fine del primo tempo contro il Viktoria Plzeň, lasciando temere un infortunio serio. La diagnosi parla invece di un trauma contusivo alla caviglia sinistra, senza complicazioni. A riportarlo è Lorenzo Pes de Il Tempo.

Come comunicato dal club giallorosso, non saranno necessari ulteriori accertamenti: le condizioni del giocatore sono buone e non destano preoccupazione. L’allarme, dunque, è rientrato. Koné sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Reggio Emilia, dove la Roma affronterà il Sassuolo domenica alle ore 15