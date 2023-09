Roma, sorteggio okay: da vendicare la beffa-Slavia nell’Uefa 1995/96

Corriere della Sera (M.Perrone) – Il ranking Uefa dice: Roma al 9° posto con 83 punti, Slavia Praga 39° con 41, Sheriff Tiraspol 77° con 20, Servette 209° con 6. Messa così, il girone di Europa League sembra una formalità. Giusto un pensiero ad una recente impresa dello Sheriff, che nel 2021 vinse 2-1 in Champions sul campo del Real Madrid (ma poi perse 2 volte con l’Inter e non superò il girone).

E quell’incubo-Slavia da scacciare, nel solo precedente nelle coppe europee moderne con queste 3 avversarie: battuta 2-0 a Praga nell’andata dei quarti Uefa 1995-96, la Roma era sul 3-0 nei supplementari (Moriero-Giannini-Moriero) quando Vavra infilò Cervone gelando l’Olimpico e regalando la qualificazione ai ceki per una regola, quella del gol «doppio» in trasferta, che adesso non c’è più. In 21 partite nelle coppe europee, quello fu l’unico gol di Vavra.

Comunque ieri a Montecarlo poteva andare molto peggio: basti pensare al girone dell’Ajax, testa di serie come la Roma, che ha pescato Marsiglia, Brighton e Aek. Lo Sheriff allenato dall’italiano Bordin ha vinto 21 degli ultimi 23 campionati in Moldavia ma non ha mai superato i gironi in Europa. Il Servette li affronta per la prima volta: scende dalle qualificazioni Champions come lo Sheriff, ha eliminato ai rigori il Genk e poi è uscito di misura (1-2 e 1-1) con i Rangers. Lo Slavia non ha perso il vizio: si è qualificato segnando all’83’ contro lo Zorya e perdendo solo 2-1, dopo aver vinto 2-0 a Praga…