Roma, sorpresa sul set: Totti e Spalletti di nuovo insieme tra sorrisi e abbracci

Roma, emozioni e ricordi. Francesco Totti e Luciano Spalletti si sono ritrovati, ancora una volta, fianco a fianco. Stavolta non in campo e nemmeno in panchina, ma davanti alle telecamere: i due sono infatti i protagonisti del nuovo spot di Amaro Montenegro, girato proprio nella Capitale.

L’incontro non è passato inosservato. A immortalarlo è stata la rivista Chi, che ha diffuso una foto destinata a far parlare: Totti e Spalletti sorridenti, in posa insieme, con l’allenatore che stringe in un abbraccio l’ex numero 10 giallorosso.

Un’immagine che vale più di mille parole.