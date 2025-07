La Roma spinge sull’acceleratore per Daniele Ghilardi e ora vede il traguardo più vicino. Il giovane difensore dell’Hellas Verona, protagonista di un’annata in cui ha mostrato solidità e margini di crescita, sembrava destinato a volare in Spagna, con il Real Betis pronto a chiudere l’affare.

Ma nelle ultime ore, il club giallorosso ha ribaltato lo scenario: secondo Sky Sport, la Roma avrebbe messo sul tavolo una proposta più alta rispetto a quella degli andalusi. I capitolini sarebbero arrivati a offrire circa 10 milioni di euro, superando i 9 milioni presentati dal Betis e portandosi così in pole per assicurarsi il talento classe 2003.

Un segnale chiaro da parte della dirigenza, intenzionata a rinforzare il reparto difensivo con profili giovani ma già pronti per il salto in una piazza ambiziosa.