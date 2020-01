Roma, sono 19 i convocati di Fonseca per la partita contro il Parma. Assente il nuovo acquisto Politano

Matteo Politano non ha fatto in tempo ad essere disponibile per la trasferta di Parma. L’ex giocatore dell’Inter non è stato convocato da Fonseca per la partita di domani sera. Presenti i rientranti Kluivert e Santon. Assente ancora Fazio che non ha recuperato dal suo infortunio. Questa la lista completa:

PORTIERI: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

DIFENSORI: Juan Jesus, Cetin, Smalling, Mancini, Florenzi, Bruno Peres, Kolarov, Santon.

CENTROCAMPISTI: Veretout, Diawara, Cristante, Pellegrini.

ATTACCANTI: Under, Kluivert, Perotti, Kalinic.