Nella giornata di oggi c’è stato un contatto tra il club giallorosso e l’agente di Florentino, centrocampista del Benfica, per raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, sul mediano portoghese, classe ’99, ci sono anche Marsiglia e Burnley, con il club inglese attualmente in vantaggio nella corsa. Il Benfica, dal canto suo, valuta il cartellino del calciatore 25 milioni di euro e non sembra intenzionato a scendere sotto questa cifra.