Corriere della Sera (M. Perrone) – La Roma ha segnato un solo gol negli ultimi 5 precedenti contro il Bologna: il rigore con cui Pellegrini firmò dopo appena 6 minuti l’1-0 della sfida più recente all’Olimpico, quella giocata il 4 gennaio 2023. Per il resto, due 0-0 (uno in casa, uno fuori) e due sconfitte in trasferta, 1-0 nel 2021 e 2-0 all’andata. De Rossi ha conquistato 26 punti in 11 incontri. Battendo il Bologna, DDR eguaglierebbe il bottino del suo illustre predecessore addirittura con 8 partite in meno.