Roma, solo un po’ di Joya

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – È finita con un pareggio tra due squadre che hanno lottato fino alla fine. La Roma resta in zona Champions, il Lecce si conferma squadra coraggiosa, capace di far soffrire le grandi. Un pareggio tutto sommato giusto, anche se Mourinho a fine partita ha recriminato per la mancata espulsione di Strefezza, pur riconoscendo i meriti del Lecce, avviato a raggiungere una comoda salvezza, se continuerà a giocare con questa aggressività con la quale ha reso la vita difficile alla Roma.

Un autorete e un rigore, gli episodi decisivi sono arrivati su palle inattive e hanno deciso il risultato. La squadra di Mourinho ha costruito occasioni per un’ora, poi ha perso un po’ di lucidità nel finale. Il Lecce si è chiuso bene, senza alzare le barricate, ha trovato in Umtiti un baluardo insuperabile. L’ex Barcellona è uscito dal campo tra gli applausi dei tifosi leccesi.

Per la Roma la notizia più importante è arrivata nel finale, con il ritorno in campo di Wijnaldum, assente dal 14 agosto per infortunio. L’olandese può aggiungere qualità in mezzo al campo. Potrà essere il vero rinforzo, dopo un mercato deludente.