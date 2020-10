Roma, solo Smalling. Kluivert va al Lipsia

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Il colpo dell’ultima ora, anzi no. Si aspettano schiarite su Smalling, la Roma ha piazzato Justin Kluivert in prestito al Lipsia con l’idea di riportare a casa El Shaarawy, anche in questo caso in prestito, ma con diritto di riscatto. L’operazione per il momento è saltata, ma c’è tempo per riaprirla fino alle 20 di questa sera. Essendo stato convocato due volte da Mancini a distanza di un mese, per legge avrebbe dovuto fare 15 giorni di quarantena a Shanghai, senza rientrare in tempo per la fine del campionato, che si è concluso il 27 settembre. Per questo ha chiesto di trattenersi in Italia, con l’autorizzazione a cercarsi un’altra squadra. Il club cinese ha chiesto 2 milioni per il prestito, mentre il calciatore vuole 4,5 milioni più bonus, una cifra non compatibile con il nuovo tetto salariale imposto dalla Roma. Se salta l’operazione El Shaarawy la Roma non prenderà un altro attaccante, lo stesso principio scelto per Smalling. Non bloccherà comunque il prestito già pattuito con il Lipsia per Kluivert: 1.5 milioni e diritto di riscatto subordinato a condizioni ragionevoli.