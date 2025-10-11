Novità importante per i tifosi giallorossi: da alcune settimane l’AS Roma ha introdotto il biglietto digitale come unica modalità di accesso allo stadio, eliminando definitivamente il tagliando cartaceo e la possibilità di ricevere il biglietto in formato PDF. La società ha spiegato la decisione attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, chiarendo i motivi e le modalità di utilizzo del nuovo sistema.

I biglietti vengono ora emessi esclusivamente in modalità digitale, da caricare nel Wallet del proprio smartphone, come accade per le carte d’imbarco aeree, oppure tramite l’app “Il Mio Posto”. Alla base del cambiamento, sottolinea il club, ci sono due obiettivi principali: la sostenibilità ambientale e la lotta al fenomeno del secondary ticketing, ovvero la rivendita non autorizzata dei biglietti.

La Roma ha inoltre ricordato che i tagliandi per le partite sono acquistabili solo attraverso i canali ufficiali, avvertendo i tifosi sui rischi legati a truffe e contraffazioni sulle piattaforme alternative. A testimonianza dell’impegno nel contrastare il mercato parallelo, nel solo mese di settembre 2025 il club ha inviato oltre 300 lettere di diffida a utenti sorpresi a rivendere biglietti online. Un passo deciso verso una gestione più sicura, moderna e trasparente dell’accesso allo stadio.