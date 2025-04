L’amore verso la Roma, per i tifosi, non diminuisce mai. Anche se la classifica non sorride. Anche se il meteo non sarà dei migliori. L’allenamento aperto al pubblico, in programma giovedì 17 aprile alle ore 16 al Tre Fontane, ha registrato immediatamente il tutto esaurito per ciò che riguarda i posti: 2800 biglietti andati letteralmente a ruba per sostenere la squadra in vista della gara interna contro il Verona.