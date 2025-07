Ola Solbakken è vicino a salutare Roma. Come riporta Filippo Biafora, manca poco per il suo trasferimento, questa volta a titolo definitivo, al Nordsjaelland. Previsti nella giornata di oggi nuovi contatti per trovare l’intesa definitiva. Il norvegese era arrivato nella Capitale a parametro zero nel gennaio 2023, pagando una commissione di 1,75 milioni di euro.