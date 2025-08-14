Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, in casa Roma aumenta la fiducia per chiudere un doppio colpo di spessore in questa finestra di mercato: Jadon Sancho e Leon Bailey. Per quanto riguarda l’esterno del Manchester United, le parti sarebbero ormai vicine a trovare un accordo, con la Roma che lavora per limare gli ultimi dettagli dell’operazione e regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo di altissimo livello per l’attacco.

Parallelamente proseguono i contatti con l’Aston Villa per Bailey, considerato un profilo complementare e in grado di aumentare la profondità e la pericolosità sulle corsie esterne. La società giallorossa punta a chiudere entrambe le trattative nei prossimi giorni, per permettere al tecnico di avere subito a disposizione i due nuovi innesti.