Pagine Romaniste (G. Rufino) – La Roma centra l’obiettivo più importante: evitare i playoff e volare direttamente agli ottavi di Europa League. Contro un Panathinaikos già qualificato e con poche motivazioni, i giallorossi pagano emergenza offensiva, tante assenze tra infortuni ed esclusioni UEFA e un approccio non brillantissimo. L’espulsione di Mancini dopo 15 minuti cambia completamente la partita e costringe la squadra di Gasperini a una gara di sacrificio e adattamento, chiusa sullo 0-0 nel primo tempo nonostante l’inferiorità numerica.

Il gol greco nella ripresa sembra complicare tutto, ma la Roma non si disunisce. Pur stanca e senza attaccanti di ruolo, trova energie mentali e fisiche per restare in partita, trascinata dal dinamismo di Pisilli. Proprio da una sua iniziativa nasce l’azione del pareggio, firmato all’80’ da Jan Ziolkowski, al primo gol in maglia giallorossa.

Un pareggio sofferto, ma pesantissimo: il risultato basta per blindare le prime otto e saltare un turno insidioso, guadagnando tempo prezioso per recuperare uomini e condizione. Il fine giustifica i mezzi: questa Roma, anche nelle difficoltà, ha dimostrato di avere carattere, solidità e una mentalità europea che può fare la differenza nel prosieguo del cammino.