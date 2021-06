Roma, Smalling investe in Heura Foods

Chris Smalling guarda avanti. Il difensore della Roma ha deciso di investire in Heura Foods, start-up spagnola di carne vegetale arrivata in Italia lo scorso febbraio. Non è il primo investimento in una start-up bio per Smalling. A gennaio, infatti, il 31enne ha investito circa un milione di euro in Virtue Drinks, il cui core-business è la produzione di bevande energetiche a basso impatto ambientale.

Smalling ha così commentato la decisione: “La missione di Heura per il cambiamento rispecchia esattamente la mia missione personale. Loro si spingono oltre al brand perché vogliono lasciare un’impronta sul modo in cui le persone pensano alle diete a base vegetale e al benessere degli animali, oltre a realizzare prodotti incredibili. Siamo entrambi molto impegnati nel creare un impatto positivo, quindi appena ho avuto l’opportunità di investire nell’azienda, ho colto subito l’occasione al volo!”.

Queste le parole di Marc Coloma, CEO e co-founder di Heura: “Siamo molto contenti che un atleta del calibro di Chris Smalling creda nel nostro progetto e abbia scelto di farne parte. Ci inorgoglisce soprattutto, il fatto che la sua scelta sia mossa da una condivisione dei nostri valori e non solamente dalla bontà dei nostri prodotti. Sono sempre più numerose le ricerche che dimostrano come la produzione e il consumo di carne animale non siano più sostenibili né da un punto di vista etico né ambientale ed è importante rendere tutti consapevoli della necessità di cambiare la propria dieta alimentare ora. Siamo certi che grazie all’impegno e alla dedizione che mette nella causa, riuscirà a essere di ispirazione e far comprendere al grande pubblico, l’importanza di una dieta a base vegetale per il futuro del pianeta”.