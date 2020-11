Roma, Smalling ancora ai box. La difesa è tutta da inventare

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Chris Smalling è ancora alle prese con i postumi di una intossicazione alimentare. Si allena a parte e di certo non è una bella notizia per Fonseca. La sua presenza contro il Parma non è affatto scontata. Inizio di stagione sfortunato per l’ex Manchester United che prima si è dovuto fermare anche per un problema al ginocchio. Se non dovesse recuperare, Fonseca avrebbe poche soluzioni per il reparto arretrato. Senza Kumbulla e Fazio, alle prese col Covid, per rimanere a tre ci sono due ipotesi: l’inserimento di Jesus o l’arretramento di Cristante. Di quest’ultimo ci sarebbe bisogno anche a centrocampo visto che anche Pellegrini è ai box. Con Cristante in mezzo alla difesa ci sarebbe spazio per Villar oppure Fonseca potrebbe rispolverare Diawara. Il piano B porta al 4-2-3-1 con Ibanez e Mancini davanti a Mirante con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. Davanti non ci sarà Edin Dzeko che è risultato positivo al tampone svolto ieri. Per lui l’obiettivo è quello di giocare a Napoli la settimana prossima. Contro il Parma spazio per Borja Mayoral.