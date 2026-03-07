In casa Roma continua a tenere banco la situazione legata alle condizioni di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, atteso al rientro nelle scorse settimane, non è ancora riuscito a tornare a disposizione e lo staff medico giallorosso preferisce non correre rischi, prolungando i tempi di recupero.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Hermoso non sarà convocato neanche per la sfida di domani contro il Genoa. Il suo rientro resta quindi incerto e lo spagnolo sarebbe addirittura a rischio anche per il prossimo impegno europeo contro il Bologna. L’obiettivo dello staff della Roma è quello di recuperarlo al meglio per la successiva sfida di campionato contro il Como, evitando possibili ricadute.

Per la gara di Marassi, dunque, è pronto Ghilardi a prendere il posto dello spagnolo nella linea difensiva. Il centrale dovrebbe affiancare Mancini e Ndicka, entrambi però diffidati e quindi a rischio squalifica in vista dei prossimi impegni.