Roma-Siviglia, le probabili formazioni. Dentro El Shaarawy e Mayoral dall’inizio

Pagine Romaniste – Secondo impegno portoghese per la Roma dopo l’1-1 con grande battaglia contro il Porto. All’Estadio Municipal Algarve di Faro i giallorossi sfidano il Siviglia di Monchi e Lopetegui. Atteso un po’ turnover per Mourinho che non vuole affaticare tanto i suoi giocatori dopo averne impegnati molti, per quasi tutta la partita, soltanto pochi giorni fa. Assenti Villar, tornato a Roma per un infortunio al ginocchio, e Veretout che però ha cominciato a lavorare parzialmente in gruppo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Darboe; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Mayoral.

A disposizione: Fuzato, Boer, Ibanez, Smalling, Reynolds, Tripi, Bove, Ciervo, Mkhitaryan, Zalewski, Carles Perez, Dzeko.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Villar, Veretout.

FC SIVIGLIA (3-4-2-1): Bono; Kounde, Gudelj, Rekik; Navas, Rakitic, Jordan, Ocampos; Suso; Munir, El Nesyri.

A disposizione: –

Allenatore: Lopetegui.