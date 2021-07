Roma-Siviglia, le probabili formazioni e dove vederla: Mancini e Smalling dal primo minuto

Pagine Romaniste (R. Gentili) – La Roma ha rotto il ghiaccio. Affrontate avversarie abbordabili nelle prime quattro uscite, la squadra di Mourinho prosegue con sfide che hanno il sapore di stagione ufficiale. Dopo la beffa con il Porto – che ha trovato il pareggio solamente nel finale con Ferreira – il fitto calendario delle amichevoli prevede un nuovo incrocio di levatura internazionale. Domani alle 18:30 (ore italiane) è in programma la sfida contro il Siviglia.

All’Estadio Algarve di Faro si incroceranno nuovamente così le strade della Roma e di Monchi. Il direttore sportivo spagnolo, però, non è l’unico ex nelle file andaluse. Pochi giorni fa il Siviglia ha ufficializzato l’acquisto di Erik Lamela, in giallorosso dal 2011 al 2013.

Roma e Siviglia tornano dunque a sfidarsi a distanza di un anno. Nell’edizione 2019-2020 dell’Europa League le due squadre si sono contese l’accesso ai quarti di finale. Inizialmente prevista per marzo, la gara venne rinviata ad agosto a causa del propagarsi del Covid-19. Ad avere la meglio nella gara secca è stato il Siviglia, vincitore per 2-0 contro la squadra di Fonseca. Gli spagnoli hanno poi vinto la competizione battendo (3-2) l’Inter.

Anche il Siviglia ha disputato una gara amichevole di lusso. Martedì ha affrontato il Paris Saint Germain, pareggiando per 2-2. Prima dei francesi, la squadra di Lopetegui è scesa in campo in altre due occasioni. A metà luglio contro gli inglesi del Coverty City (4-0) e la scorsa settimana, quando ha invece sfidato i connazionali de Las Palmas (1-0). L’inizio della stagione ufficiale per il Siviglia è imminente. Il 15 agosto è infatti previsto la prima giornata di Liga contro il Rayo Vallecano.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Pochi i cambiamenti in vista. Rui Patricio – tra i migliori con il Porto – sarà confermato in porta. Anche la difesa sarà la stessa scesa in campo dall’inizio contro i Dragoes: Mancini – autore del gol – e Smalling al centro con Karsdorp e Calafiori, tornato in campo nell’ultima gara, laterali.

Non cambia neanche il centrocampo. Le chiavi del gioco verranno nuovamente affidate a Diawara e Darboe. Scelta pressoché obbligata. Nell’allenamento odierno, infatti, Villar è stato costretto a fermarsi. Il centrocampista spagnolo ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro. C’è però una bella notizia: Veretout ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Piccolo dubbio per l’attacco, dove comunque Dzeko sembra essere favorito su Mayoral. A supporto del centravanti la linea dei trequartisti composta da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.

Verso la conferma dell’ultimo modulo utilizzato – il 3-4-2-1 – anche Lopetegui. Titolare due volte nelle tre amichevoli, Bono è favorito rispetto a Dmitrović. Retroguardia formata da José Ángel e Rekik alla destra e alla sinistra di Gudelj, nuovamente chiamato a fare gli straordinari in difesa. Davanti il centrocampo con Jordan e Rakitic, mentre sulle due fasce ci saranno Navas e Ocampos. Assente Óliver Torres, infortunatosi nell’amichevole contro il Las Palmas. La lesione alla caviglia sinistra lo costringerà a saltare il debutto in Liga.

Sulla trequarti agiranno l’ex milanista Suso, il quale potrebbe essere affiancato da Lamela, al debutto con la maglia biancorossa. Ballottaggio per il ruolo di centravanti: En-Nesyri è in vantaggio nel duello con El Haddadi.

DOVE VEDERE ROMA-SIVIGLIA

La gara sarà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252). Gli abbonati potranno anche vedere la partita in streaming tramite l’app Sky Go. Chi non è in possesso di un abbonamento alla pay tv, potrà usufruire del servizio streaming gratuito offerto dalla Roma sui canali social e sul sito ufficiale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SIVIGLIA

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Darboe; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Boer, Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Tripi, Bove, Perez, Zalewski, El Shaarawy, Ciervo, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Veretout, Villar.

SIVIGLIA FC (3-4-2-1): Bono; Ángel, Gudelj, Rekik; Navas, Jordan, Rakitic, Ocampos; Suso, Lamela; En-Nesyri

A disposizione: Dmitrović, Gnagnon, Pozo, Koundé, Pérez, Aspar, Garcia, Rodriguez, Johansson, Idriss, Ortiz, Alvarez, Sanchez, El Haddadi.

Allenatore: Julen Lopetegui.

Indisponibili: Torres, de Jong.