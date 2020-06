Europa League, Roma-Siviglia in gara secca in Germania, Final Eight dal 10 al 21 agosto

Novità importanti per l’Europa League e, di riflesso, anche per la Roma, impegnata per gli ottavi di finali della competizione contro il Siviglia. Una decisione ufficiale ancora non è arrivata, ma stando a quanto riportato da Sky Sport, la UEFA ha deciso che Roma-Siviglia ed Inter-Getafe (i due ottavi di finale di cui non si sono disputate le gare d’andata) si giocheranno in gara secca in Germania, mentre per il resto degli ottavi di finale, i match di ritorno si giocheranno nei campi già designati. La Final Eight poi si disputerà tutta in Germania, dal 10 al 21 agosto, in quattro città: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia.

Per quanto riguarda invece la Champions League, le gare di ritorno degli ottavi di finale si giocheranno il 7-8 agosto nelle sedi prestabilite. La Final Eight della massima competizione europea andrà di scena tra il 12 ed il 23 agosto a Lisbona.