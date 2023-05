Roma-Siviglia, dalle 13 parte l’invio dei codici per acquistare i biglietti della finale

Dalle 13:00 di oggi saranno disponibili i codici di accesso per acquistare i biglietti della finale di Europa League tra la Roma ed il Siviglia del 31 maggio a Budapest. Come si legge sul sito ufficiale dei giallorossi:

“I codici saranno spediti all’e-mail associata al proprio account MYASR utilizzato in fase di prenotazione. Saranno inviati i codici per entrambe le fasi attivate venerdì 19: per gli Abbonati Serie A 22-23 e per la prenotazione libera.