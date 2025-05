La stagione di Evan Ndicka non sta passando inosservata. Il centrale ivoriano, infatti, non solo si è guadagnato da tempo un posto fisso negli undici titolari ma è il giocatore, tra i giallorossi, con più minuti giocati in Serie A in questa stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Arsenal e Newcastle sarebbero interessate al suo acquisto; nello specifico, il club di Londra avrebbe già avviato dei sondaggi. Il valore di mercato del numero 5, arrivato a parametro zero nel 2023 dall’Eintracht Francoforte, oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro.