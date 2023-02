Roma, sindrome influenzale per Abraham. A rischio il match con il Verona

Non finiscono le sventure in casa Roma, in vista del posticipo di questa sera con il Verona. Quasi certo il forfait di capitan Pellegrini, sommato a quello di Paulo Dybala, ma a preoccupare ancora di più lo Special One è Tammy Abraham. L’attaccante inglese, alle prese con la febbre, rischia di non farcela per la delicata sfida dell’Olimpico. L’Hellas, 18esimo in Serie A, ha bisogno di punti, che sarebbero fondamentali anche per la corsa Champions dei giallorossi. In caso di mancato impiego del numero 9, spazio a Belotti, che troverebbe ad agire dietro di lui El Shaarawy ed uno tra Solbakken e Volpato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.