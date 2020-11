Roma, siglata nuova partnership commerciale in Asia con Win365

L’AS Roma è lieta di annunciare il lancio di una nuova partnership con WIN365, il marchio leader di scommesse online in Asia. WIN365 diventerà Official Regional Betting Partner dell’AS Roma e lavorerà a fianco del club per sviluppare campagne di marketing rivolte al continente asiatico. Con oltre 10 anni di esperienza, WIN365 si è affermata come uno degli operatori più significativi e affidabili nel settore del gioco d’azzardo in Asia, grazie anche all’ampia gamma di servizi che offre, il tutto sostenendo il valore cruciale dell’equità. La partnership darà visibilità al marchio WIN365 sui canali asiatici durante le partite casalinghe giallorosse e fornirà alla società di scommesse anche strumenti strategici, come l’utilizzo del marchio e delle immagini AS Roma, per la promozione su piattaforme digitali e social media. “Sono molto lieto, soprattutto in un momento così delicato, di dare il benvenuto a WIN365 come nuovo partner dell’AS Roma”, ha dichiarato Giorgio Brambilla, Direttore Commerciale dell’AS Roma. “Sono convinto che questa partnership ci aiuterà a crescere in linea con le ambizioni del club, consolidando ulteriormente la posizione di entrambi i marchi e rafforzando la nostra strategia commerciale di sviluppo internazionale, che include partnership attive in tutti i continenti. Questo nuovo accordo ci consente anche di fare un altro passo avanti nel rafforzare i nostri legami con i nostri fan in Asia”. Il signor Maurey, direttore commerciale di WIN365, ha aggiunto: “Siamo molto lieti di aver raggiunto un accordo con uno dei migliori club del mondo. Siamo certi che WIN365 abbia qualcosa da offrire a tutti i tifosi dell’AS Roma. Basato sul concetto di correttezza, Win365 fornisce il miglior servizio ai nostri clienti. Tutti in WIN365 sono lieti di essere ora associati all’AS Roma, condividiamo l’ambizione comune di estendere ulteriormente la nostra impronta internazionale e non vediamo l’ora di lavorare in collaborazione con l’AS Roma “. Con licenza legale nelle Filippine, WIN365 è uno dei principali gruppi di gioco in tutto il mondo. Con oltre 10 anni di esperienza di gioco, il gruppo controlla e controlla rigorosamente per garantire l’equità in ogni momento. Tutti i giochi e i prodotti del gruppo sono stati testati e revisionati molte volte per garantire quote e accordi accurati e fornire un’esperienza equa e di alta qualità per il cliente.

