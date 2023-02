Roma, si vola solo con Dybala: dalla Joya il 43% dei gol

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Che Dybala fosse il gioiellino di questa Roma è quasi banale ricordarlo. Che fosse assolutamente imprescindibile, invece, lo ha ribadito anche José Mourinho subito dopo il Mondiale: “Senza di te non sono sicuro di riuscire a battere il Bologna“, gli aveva detto lo stesso Mou.

Il Bologna poi la Roma lo ha superato, anche grazie alle giocate di Dybala. Che da li in poi ha dimostrato ancora di più quanto‘ fosse vitale per la Roma. Ecco, in vista del doppio obiettivo giallorosso (la qualificazione alla Champions League e il percorso in Europa League) Mourinho resta aggrappato alla sua luce più calda. quella che emana il calcio della Joya.

Del resto, a sottolineare quanto sia fondamentale Dybala per questa squadra non c’è solo il campo, la stima di Mourinho e l’affetto della gente. No, poi ci sono anche i numeri, che ci raccontano come l’argentino entri addirittura nel 43% dei gol giallorossi. Quasi una rete sue due nasce dai piedi di Paulo, che sia un gol o un assist.

Finora in questa stagione la Roma ha infatti segnato in totale 42 gol in 30 partite (considerando le 22 di campionato, le due di Coppa Italia e le 6 di Europa League). Di questi 11 hanno la firma diretta di Dybala (8 in campionato e tre nelle coppe). a cui però vanno aggiunti anche i 7 assist (tutti arrivati in Serie A).