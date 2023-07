Il Messaggero (G. Lengua) – Oggi alle 16 la Roma parte per il ritiro in Portogallo ad Albufeira dove resterà fino al 2 agosto. Mourinho potrà così allenare la squadra a una temperatura più mite rispetto a quella romana. Sono previste tre amichevoli: la prima contro il Braga il 26 luglio, la terza il 2 agosto con il Farense e tra queste due date un’altra con un club ancora da definire (ci sono in ballo due squadre portoghesi). Mou porterà gli stessi calciatori che nelle ultime due settimane hanno partecipato alla preparazione a Trigoria. Ieri sera intanto, un lungo corteo dei tifosi della Roma ha attraversato il centro per festeggiare i 96 anni del club.