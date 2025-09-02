Roma, si torna a Trigoria: giovedì test in amichevole

Archiviata la vittoria di sabato contro il Pisa, la Roma ritrova oggi il campo. Dopo due giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini, i giallorossi riprendono gli allenamenti a Trigoria.
Il tecnico dovrà fare i conti con un gruppo ridotto: undici giocatori sono partiti per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Per il resto della rosa, invece, lavoro intenso e nuove prove tattiche.
In agenda già un appuntamento: giovedì è previsto un test amichevole, utile per mantenere il ritmo partita durante la sosta e sperimentare soluzioni in vista della ripresa ufficiale.