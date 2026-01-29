Dopo le parole in conferenza stampa di Gasperini che non lasciavano presagire il meglio sulle condizioni di Dybala, oggi è arrivata la conferma che non scenderà in campo questa sera per la sfida di Europa League contro il Panathinaikos.

Le condizioni di Dybala però preoccupano e non poco e domani si sottoporrà a degli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Secondo il giornalista William Lasalandra, tramite un post sulla sua pagina X, se lo stop fosse lungo la Roma potrebbe intervenire sul mercato negli ultimi giorni calciomercato.