Roma, si riaccende la pista Laurienté: l’esterno del Sassuolo torna nel mirino giallorosso

Armand Laurienté torna tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo. Dopo il mancato passaggio al Sunderland, l’esterno francese è nuovamente al centro delle attenzioni del club capitolino, pronto a valutare nuovi innesti sulle corsie d’attacco.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la dirigenza giallorossa starebbe considerando il suo nome per il mercato estivo. Il Sassuolo, nel frattempo, ha fissato il prezzo del cartellino: servono circa 20 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative. Un’operazione non semplice, ma che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane, soprattutto se dovessero concretizzarsi alcune uscite nel reparto offensivo romanista.